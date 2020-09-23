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Стратегічні бомбардувальники США увійшли в українське небо

Середа, 23 вересня 2020, 13:42

Два стратегічних бомбардувальники США В-52 увійшли в повітряний простір України для спільних навчань з українською авіацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Командування Повітряних сил ЗСУ.

Стратегічні бомбардувальники США супроводжують винищувачі Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.​

 

"Американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони і надають США, країнам НАТО та ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора", - йдеться у заяві командування.

Керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що сьогодні прилетіть ще два бомбардувальники і вони будуть відпрацьовувати завдання на полігонах у західній частині України і північно-західній частині  Чорного моря за планом військових навчань Україна - НАТО "Об'єднані зусилля 2020".

Нагадаємо, 4 вересня два стратегічних бомбардувальники США В-52 прилетіли до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

14 вересня три стратегічні бомбардувальники В-52Н у супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України знову пролетіли над територією нашої держави.

Boeing B-52 Stratofortress - американський багатофункціональний важкий наддальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, в тому числі ядерну.

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