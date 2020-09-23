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Стратегические бомбардировщики США вошли в украинское небо

Среда, 23 сентября 2020, 13:42

Два стратегических бомбардировщика США В-52 вошли в воздушное пространство Украины для совместных учений с украинской авиацией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины.

 

"Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и оказывают США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора", - говорится в заявлении командования.

Руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщил на своей странице в Facebook, что сегодня прилетит еще два бомбардировщика и они будут отрабатывать задания на полигонах в западной части Украины и северо-западной части Черного моря по плану военных учений Украина - НАТО "Объединенные усилия 2020 ".

Напомним, 4 сентября два стратегических бомбардировщика США В-52 прилетели к побережью Черного моря в админграницах с временно оккупированным Крымом.

14 сентября три стратегические бомбардировщики В-52Н в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины снова пролетели над территорией нашего государства.

Boeing B-52 Stratofortress - американский многофункциональный тяжелый сверхдальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести различные виды оружия, в том числе ядерное.

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