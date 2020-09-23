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Знайшли 9 тисяч євро і отримали премію: як оцінили вчинок прикордонників

Середа, 23 вересня 2020, 14:32
Знайшли 9 тисяч євро і отримали премію: як оцінили вчинок прикордонників

Державна прикордонна служба преміювала своїх співробітників, які повідомили про грошову знахідку поблизу кордону.

Джерело: голова ДПСУ Сергій Дейнеко у Facebook, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Кілька днів тому під час несення служби біля кордону з Румунією прикордонники знайшли більше 9 тисяч євро. Зазначається, що прикордонний наряд не приховав цього факту і не поклав кошти собі в кишеню.

Речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив УП, що про вказану знахідку було повідомлено поліції. Наразі за цими коштами ймовірний власник не звернувся.

У ДПСУ припускають, що ці чималі гроші порушники могли використовувати у незаконних оборудках з переміщення сигарет в країни ЄС.

За сумлінність і чесність голова ДПСУ преміював солдат грошовою винагородою по 10 тисяч гривень.

Водночас Дейнеко пише, що його неприємно здивувало ставлення суспільства до чесного виконання підлеглими своїх завдань. Замість підтримки більшість коментаторів поспішили дати негативну оцінку їхнім діям.

Пряма мова: "Проте на адресу хлопців лунає наступне: "Показуха!!!!!", "Могли оставить себе", "Не знайшли, а скинули так буде правдивіше", "Что-то мне подсказывает, что один из вас, уважаемые пограничники, попался на взятке", "Это анекдот что нашли и принесли".

Люди, що ви робите? Чому ви вважаєте, що честь і гідність завжди продається. Врешті, поважайте роботу прикордонників.
До того ж, гроші знайшли молоді військовослужбовці строкової служби.

Що вони можуть засвоїти після таких коментарів? Та й не тільки вони, а всі прикордонники, знаючи, що громадськість нашої країни зі скептичним осудом ставиться до їх роботи.

Дякую тим, хто не ганьбить, а підтримує охоронців кордону. І дякую всім військовослужбовцям за їх щоденну та сумлінну роботу".

Українська правда

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Теми: Прикордонна служба
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