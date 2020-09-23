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Нашли 9 тысяч евро и получили премию: как оценили поступок пограничников

Среда, 23 сентября 2020, 14:32
Нашли 9 тысяч евро и получили премию: как оценили поступок пограничников

Государственная пограничная служба премировала своих сотрудников, которые сообщили о денежной находке вблизи границы.

Источник: председатель ГПСУ Сергей Дейнеко в Facebook, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Несколько дней назад во время несения службы у границы с Румынией пограничники нашли более 9000 евро. Отмечается, что пограничный наряд не утаил этот факт и не положил средства себе в карман.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко уточнил УП, что об указанной находке было сообщено полиции. Пока за этими средствами вероятный владелец не обратился.

В ГПСУ предполагают, что эти немалые деньги нарушители могли использовать в незаконных сделках по перемещению сигарет в страны ЕС.

За добросовестность и честность председатель ГПСУ премировал солдат денежным вознаграждением по 10 000 гривен.

В то же время Дайнеко пишет, что его неприятно удивило отношение общества к честному выполнению подчиненными своих задач. Вместо поддержки большинство комментаторов поспешили дать негативную оценку их действиям.

Прямая речь: "В адрес ребят звучит следующее: "Показуха!!!!!", "Могли оставить себе", "Не нашли, а сбросили так будет правдивее", " Что-то мне подсказывает, что один из вас, уважаемые пограничники, попался на взятке", "Это анекдот что нашли и принесли".

Люди, что вы делаете? Почему вы считаете, что честь и достоинство всегда продается. Уважайте работу пограничников в конце концов.

К тому же, деньги нашли молодые военнослужащие срочной службы. Что они могут усвоить после таких комментариев? Да и не только они, а все пограничники, зная, что общественность нашей страны со скептическим осуждением относится к их работе…

Спасибо тем, кто не позорит, а поддерживает охранников границы. И спасибо всем военнослужащим за их ежедневную и добросовестную работу".

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба
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