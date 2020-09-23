В Умані двох "тезок" мера зареєстрували на вибори – в темряві і на вулиці

Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала на місцеві вибори двох кандидатів на посаду міського голови Умані, які мають таке ж ім’я, як чинний мер, – Олександр Цебрій.

Джерело: громадська мережа "Опора"

Деталі: 17 вересня до Уманської міської ТВК подали документи на реєстрацію кандидатами на посаду міського голови двоє осіб із таким же ім’ям та прізвищем як у чинного міського голови та потенційного кандидата на цю ж посаду Олександра Цебрія. В одного із них співпадає також і патронім – Володимирович.

Обидва кандидати з’явилися в ТВК для подачі документів одночасно. Обидва – самовисуванці і не є жителями міста Умань чи бодай Черкаської області.

За інформацією з автобіографій, яку надали представникові "Опори" в комісії, обидва потенційних кандидати змінили свої імена влітку цього року: у червні та в липні.

Комісія зареєструвала обох претендентів на посаду міського голови 22 вересня.

Спершу на засіданні у вівторок ТВК, після тривалих обговорень, більшість членів комісії утримались від згоди на реєстрацію, хоча формальних підстав для відмови від реєстрації комісія не мала, а 5-ти денний термін на розгляд документів та прийняття рішення спливав.

Засідання було закрито, але того ж дня, близько 23:00, скликали нове засідання ТВК.

На нього не з’явилась голова комісії та її заступник, тому члени комісії не мали доступу до приміщення, де працює ТВК. Вони викликали поліцію під приводом, що членам комісії перешкоджають потрапити до приміщення, – проте правоохоронці зарадити цьому не змогли.

Засідання проходило на вулиці. Головував Володимир Авдєєнко (подання від партії "Перемога Пальчевського"). Одинадцятьма голосами "за" в обох випадках рішення про реєстрацію кандидатів було прийнято.

Також присутні члени комісії висловили недовіру голові та заступникові комісії та проголосували за те, щоб направити звернення до правоохоронних органів щодо цієї ситуації.

Координатор громадського спостереження за виборами у Черкаській області від "Опори" Захар Колісніченко зазначив, що закон не забороняє балотуватися на виборах кандидатам, які мають однакове ім’я та прізвище, однак якщо буде доведено використання "технології двійників", то винуватців можуть покарати. На його думку, поліція могла б звернути увагу на ситуацію в Умані.

Із джерел у поліції організації стало відомо, що із заявою до них звернулася голова комісії Тетяна Джим (від партії "Голос"). Звернення стосувалось перешкоджання роботи комісії, а саме того, що секретар не надала голові протокол та постанови "нічного" засідання.

Наразі кандидатами на посаду міського голови Умані зареєстровано троє осіб. Ще двоє подали свої документи для реєстрації у ТВК. Чинний мер документів для реєстрації у ТВК поки не подавав.