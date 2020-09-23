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В Умани двух "тезок" мэра зарегистрировали на выборы – в темноте и на улице

Среда, 23 сентября 2020, 14:41

Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр, – Александр Цебрий.

Источник: общественная сеть "Опора"

Детали: 17 сентября в Уманскую городскую ТИК подали документы на регистрацию кандидатами на должность городского главы два человека с таким же именем и фамилией, как у действующего городского главы и потенциального кандидата на эту же должность Александра Цебрия. У одного из них совпадает также и патроним – Владимирович.

Оба кандидата появились в ТИК для подачи документов одновременно. Оба – самовыдвиженцы и не являются жителями города Умань или хотя бы Черкасской области.

По информации из автобиографий, которую предоставили представителю "Опоры" в комиссии, оба потенциальных кандидата изменили свои имена летом этого года: в июне и в июле.

Комиссия зарегистрировала обоих претендентов на должность городского головы 22 сентября.

Сначала на заседании во вторник ТИК, после длительных обсуждений, большинство членов комиссии воздержались от согласия на регистрацию, хотя формальных оснований для отказа в регистрации комиссия не имела, а 5-дневный срок на рассмотрение документов и принятие решения истекал.

 
Заседание ТИК
oporaua.org

Заседание было закрыто, но в тот же день, около 23:00, созвали новое заседание ТИК.

На него не явилась глава комиссии и ее заместитель, поэтому члены комиссии не имели доступа в помещение, где работает ТИК. Они вызвали полицию под предлогом, что членам комиссии препятствуют попасть в помещение, – однако правоохранители помочь с этим не смогли.

Заседание проходило на улице. Председательствовал Владимир Авдеенко (представление от партии "Победа Пальчевского"). Одиннадцатью голосами "за" в обоих случаях решение о регистрации кандидатов было принято.

Также присутствовавшие члены комиссии выразили недоверие главе и заместителю комиссии и проголосовали за то, чтобы направить обращение в правоохранительные органы по поводу этой ситуации.

Координатор общественного наблюдения за выборами в Черкасской области от "Опоры" Захар Колисниченко отметил, что закон не запрещает баллотироваться на выборах кандидатам, имеющие одинаковое имя и фамилию, однако если будет доказано использование "технологии двойников", то виновников могут наказать. По его мнению, полиция могла бы обратить внимание на ситуацию в Умани.

Из источников в полиции организации стало известно, что с заявлением к ним обратилась глава комиссии Татьяна Джим (от партии "Голос"). Обращение касалось препятствование работы комиссии, а именно того, что секретарь не предоставила голове протокол и постановление "ночного" заседания.

Сейчас кандидатами на должность городского главы Умани зарегистрированы три человека. Еще двое подали свои документы для регистрации в ТИК. Действующий мэр документов для регистрации в ТИК пока не подавал.

Темы: виборыУманьКиевская область


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