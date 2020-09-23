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Глава МЗС Угорщини назвав умови зустрічі Орбана і Зеленського

Середа, 23 вересня 2020, 15:13

Зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського можлива в разі досягнення результатів у переговорах двосторонніх комісій з низки питань.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в Ужгороді на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

"До цієї зустрічі треба ставитися серйозно, щоб вона не була беззмістовною. Спочатку ми хочемо досягти попередніх домовленостей про добросусідські відносини, для цього будуть важливі результати засідань комісій, про які говорив пан Кулеба. Якщо ці засідання будуть успішними, ми зможемо домовитися про зустріч лідерів країн", - сказав Сійярто.

За словами Кулеби, найближчим часом заплановані зустрічі трьох комісій: з питань національних меншин, з питань освіти і з питань транскордонного співробітництва.

"Ми також домовилися структурувати нашу взаємодію з питань програм співробітництва, які реалізує Угорщина в Закарпатській області. Ми також домовилися невідкладно провести бізнес-форум українських та угорських компаній під егідою наших міністерств", - додав український міністр.

Сійярто також заявив, що Угорщина відмовиться від блокування зустрічей по Україні в НАТО, як тільки "закарпатські угорці повідомлять нас про те, що питання мовного закону і закону про освіту були вирішені позитивно для них".

Теми: УгорщинаЗеленський


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