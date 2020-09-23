Глава МИД Венгрии назвал условия встречи Орбана и Зеленского

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского возможна в случае достижения результатов в переговорах двусторонних комиссий по ряду вопросов.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Ужгороде на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"К этой встрече нужно относиться серьезно, чтобы она не была бессмысленной. Сначала мы хотим достичь предварительных договоренностей о добрососедских отношениях, для этого важны результаты заседаний комиссий, о которых говорил господин Кулеба. Если эти заседания будут успешными, мы сможем договориться о встрече лидеров стран", - сказал Сийярто.

По словам Кулебы, в ближайшее время запланированы встречи трех комиссий: по вопросам национальных меньшинств, по вопросам образования и по вопросам трансграничного сотрудничества.

"Мы также договорились структурировать наше взаимодействие по вопросам программ сотрудничества, которые реализует Венгрия в Закарпатской области. Мы также договорились безотлагательно провести бизнес-форум украинских и венгерских компаний под эгидой наших министерств", - добавил украинский министр.

Сийярто также заявил, что Венгрия откажется от блокирования встреч по Украине в НАТО, как только "закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопрос языкового закона и закона об образовании были решены положительно для них".