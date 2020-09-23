Німеччина відмовилася визнавати легітимність Лукашенка

Німецький уряд не визнає Александра Лукашенка президентом Білорусі.

Про це у середу, 23 вересня, після його інавгурації в Мінську заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Церемонія інавгурації не дає йому легітимності, наголосив представник німецького уряду.

"Те, що ця церемонія була підготовлена таємно і проведена при закритих дверях, є дуже важливим", - підкреслив Зайберт.

Він повторив, що президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, не були ні вільними, ні демократичними. Окрім того, насильство з боку силових структур проти мирних демонстрантів має бути негайно припинено, політичні в'язні звільнені та має розпочатися національний діалог з опозицією.

Зайберт також пошкодував від імені федерального уряду, що міністри закордонних справ ЄС не домовились щодо санкцій проти білоруської влади. "Це є і залишатиметься нашою метою - негайно запровадити такі обмежувальні заходи", - заявив він.

Як повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Білоруська опозиція після цього закликала до безстрокової акції непокори.

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.