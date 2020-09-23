Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия отказалась признавать легитимность Лукашенко

Среда, 23 сентября 2020, 16:20

Немецкое правительство не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Об этом в среду, 23 сентября, после его инаугурации в Минске заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Церемония инаугурации не дает ему легитимности, отметил представитель немецкого правительства.

"То, что эта церемония была подготовлена ​​тайно и проведена при закрытых дверях, очень важно", - подчеркнул Зайберт.

Он повторил, что президентские выборы в Беларуси, которые состоялись 9 августа, не были ни свободными, ни демократическими. Кроме того, насилие со стороны силовых структур против мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено, политические заключенные освобождены и должен начаться национальный диалог с оппозицией.

Зайберт также выразил сожаление от имени федерального правительства, что министры иностранных дел ЕС не договорились о санкциях против белорусских властей. "Это и будет оставаться нашей целью - немедленно ввести такие ограничительные меры", - заявил он.

Как уже сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.

Темы: ЛукашенкоГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Лукашенко
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: