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Германия отказалась признавать легитимность Лукашенко

Среда, 23 сентября 2020, 16:20

Немецкое правительство не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Об этом в среду, 23 сентября, после его инаугурации в Минске заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Церемония инаугурации не дает ему легитимности, отметил представитель немецкого правительства.

"То, что эта церемония была подготовлена ​​тайно и проведена при закрытых дверях, очень важно", - подчеркнул Зайберт.

Он повторил, что президентские выборы в Беларуси, которые состоялись 9 августа, не были ни свободными, ни демократическими. Кроме того, насилие со стороны силовых структур против мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено, политические заключенные освобождены и должен начаться национальный диалог с оппозицией.

Зайберт также выразил сожаление от имени федерального правительства, что министры иностранных дел ЕС не договорились о санкциях против белорусских властей. "Это и будет оставаться нашей целью - немедленно ввести такие ограничительные меры", - заявил он.

Как уже сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.

Темы: ЛукашенкоГермания


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