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Росія розширює персональні санкції проти ЄС

Середа, 23 вересня 2020, 16:55

Росія прийняла рішення про розширення списку представників ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

У російському зовнішньополітичному відомстві нарікають, що в ЄС ігнорують їхні пропозиції вести предметний діалог на основі фактів і як і раніше вибирають мову санкцій.

"У відповідь на дії Європейського Союзу російською стороною прийнято рішення про розширення списку представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Число фігурантів російського списку доведено до паритетного з наявним списком Євросоюзу" - йдеться у заяві.

В МЗС РФ також заявили, що Москва залишає за собою право на вжиття подальших заходів, якщо Брюссель піде шляхом нарощування санкційного тиску.

"У разі продовження Євросоюзом конфронтаційної лінії залишаємо за собою право на застосування відповідних заходів", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 10 вересня Рада Європейського союзу продовжила санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Теми: РосіяЄСсанкції
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