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Россия расширяет персональные санкции против ЕС

Среда, 23 сентября 2020, 16:55

Россия приняла решение о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

В российском внешнеполитическом ведомстве сетуют, что в ЕС игнорируют их предложения вести предметный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций.

"В ответ на действия Европейского Союза российской стороной принято решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза " - говорится в заявлении.

В МИД РФ также заявили, что Москва оставляет за собой право на принятие дальнейших мер, если Брюссель пойдет по пути наращивания санкционного давления.

"В случае продления Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение ответных мер", - сказано в заявлении.

Напомним, 10 сентября Совет Европейского союза продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Темы: РосcияЕСсанкции
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