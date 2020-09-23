Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну йдуть дощі та прохолода

Середа, 23 вересня 2020, 17:46
В Україну йдуть дощі та прохолода

В Україні у четвер, 24 вересня, на переважній частині території України буде сухо і тепло, а вже з 27 вересня очікуються дощі і зниження температури повітря.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 24 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості західних областей вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, у західних та південних областях 9-14°; вдень 23-28°, у західних областях 20-25°", - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області цього дня буде сухо, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці становитиме 8-10°, вдень 24-26°, у регіоні вночі буде 5-10°, вдень 23-28°.

За прогнозом синоптиків, у наступні два дні опадів не очікується, лише у західних областях вдень 25 вересня та вночі 26 вересня місцями пройде невеликий дощ, вдень 26 вересня на Закарпатті та Прикарпатті помірний, місцями значний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень 26 вересня місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°, вдень 23-28°, у західних областях 21-26°, 26 вересня на Закарпатті та Прикарпатті 17-22°.

У Києві та області буде без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень 26 вересня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

Як попереджають синоптики, 24-26 вересня в Україні, крім більшості районів Чернігівської області, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За прогнозом, 27-28 вересня в Україні очікується зниження температури повітря і дощі. Зокрема, у західній частині 27 вересня очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, температура повітря вночі 8-13°, вдень 12-17°; 28 вересня невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом, температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у Карпатах вночі та вдень 1-7° тепла.

На решті території пройдуть дощі (переважно невеликі), місцями грози, 27 вересня вночі без опадів; температура вночі 9-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 17-23°, у північних областях 15-20°.

У Києві та області випадуть невеликі дощі, місцями грози (27 вересня вночі без опадів). Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 15-20°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
погода
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: