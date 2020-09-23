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В Украину идут дожди и похолодание

Среда, 23 сентября 2020, 17:46
В Украину идут дожди и похолодание

В Украине в четверг, 24 сентября, на большей части территории Украины будет сухо и тепло, а уже с 27 сентября ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 24 сентября переменная облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей днем ​​небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных и южных областях 9-14°, днем ​​23-28°, в западных областях 20-25°", - отмечают синоптики.

В Киеве и Киевской области в этот день будет сухо, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице составит 8-10°, днем ​​24-26°, в регионе ночью будет 5-10°, днем ​​23-28°.

По прогнозу синоптиков, в последующие два дня осадки не ожидается, лишь в западных областях днем ​​25 сентября и ночью 26 сентября местами пройдет небольшой дождь, днем ​​26 сентября на Закарпатье и Прикарпатье умеренный, местами значительный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​26 сентября местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге до 17°, днем ​​23-28°, в западных областях 21-26°, 26 сентября на Закарпатье и Прикарпатье 17-22°.

В Киеве и области без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​26 сентября местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 9-14°, днем ​​23-28°.

Как предупреждают синоптики, 24-26 сентября в Украине, кроме большинства районов Черниговской области, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По прогнозу, 27-28 сентября в Украине ожидается снижение температуры воздуха и дожди. В частности, в западной части 27 сентября ожидаются умеренные, местами значительные дожди, грозы, температура воздуха ночью 8-13°, днем ​​12-17°; 28 сентября небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, температура ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°, в Карпатах ночью и днем ​​1-7° тепла.

На остальной территории пройдут дожди (преимущественно небольшие), местами грозы, 27 сентября ночью без осадков; температура ночью 9-15°, на побережье морей до 18°, днем ​​17-23°, в северных областях 15-20°.

В Киеве и области пройдут небольшие дожди, местами грозы (27 сентября ночью без осадков). Температура ночью 9-14°, днем ​​15-20°.

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Темы: погода
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