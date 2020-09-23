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США розширили санкції проти російських громадян і компаній

Середа, 23 вересня 2020, 18:51

Міністерство фінансів США запровадило санкції протии кількох росіян і російських компаній з мережі пов'язаного з Кремлем російського оперативника Євгенія Пригожина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення американського міністерства.

"У Євгенія Пригожина є міжнародна мережа прихильників для поширення його згубного політичного та економічного впливу по всьому світу. Сполучені Штати будуть продовжувати націлюватися на здатність Пригожина проводити операції по всьому світу ", - сказав міністр фінансів Стівен Мнучін.

Зазначається, що американська влада націлена на тих, хто безпосередньо підтримує російську Федеральну Службу безпеки, а також на тих, хто допомагає російським суб'єктам ухилятися від американських санкцій.

Зазначається, що Пригожин є лідером і фінансистом агентства інтернет-досліджень ( IRA), російської ферми тролів, яка вперше потрапила під американські санкції  в 2018 році. Пригожин також вважається менеджером і фінансистом російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік.

Під нові санкції США потрапили вісім фізичних і сім юридичних осіб, причетних до діяльності Пригожина в Центральноафриканській республіці, сприяння діяльності ФСБ або участі в діяльності з ухилення від санкцій.

Серед росіян, які потрапили в санкційні списки, Борис Гайкович, Єлена Іванова, Надія Кучумова і Владислав Занін (всі вони з Санкт-Петербурга); Александр Кузін, Дмитрій Ситий і Євген Ходотов, які проживають в Центрально-Африканській Республіці, а Нікіта Ковалевський  з Фінляндії (у нього є фінське громадянство).

Також у переліку - розташовані у Фінляндії компанії Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY і Unicum Trade Oy. За даними американського Мінфіну, всі вони знаходяться за однією і тією ж адресою. Крім того, під санкції потрапили Lobaye Invest з ЦАР, ТОВ "М-Фінанс" і АТ "НВП ПТ "Океанос" з Санкт-Петербурга.

Теми: СШАсанкціїРосія


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