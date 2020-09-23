Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США розширили санкції проти російських громадян і компаній

Середа, 23 вересня 2020, 18:51

Міністерство фінансів США запровадило санкції протии кількох росіян і російських компаній з мережі пов'язаного з Кремлем російського оперативника Євгенія Пригожина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення американського міністерства.

"У Євгенія Пригожина є міжнародна мережа прихильників для поширення його згубного політичного та економічного впливу по всьому світу. Сполучені Штати будуть продовжувати націлюватися на здатність Пригожина проводити операції по всьому світу ", - сказав міністр фінансів Стівен Мнучін.

Зазначається, що американська влада націлена на тих, хто безпосередньо підтримує російську Федеральну Службу безпеки, а також на тих, хто допомагає російським суб'єктам ухилятися від американських санкцій.

Зазначається, що Пригожин є лідером і фінансистом агентства інтернет-досліджень ( IRA), російської ферми тролів, яка вперше потрапила під американські санкції  в 2018 році. Пригожин також вважається менеджером і фінансистом російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік.

Під нові санкції США потрапили вісім фізичних і сім юридичних осіб, причетних до діяльності Пригожина в Центральноафриканській республіці, сприяння діяльності ФСБ або участі в діяльності з ухилення від санкцій.

Серед росіян, які потрапили в санкційні списки, Борис Гайкович, Єлена Іванова, Надія Кучумова і Владислав Занін (всі вони з Санкт-Петербурга); Александр Кузін, Дмитрій Ситий і Євген Ходотов, які проживають в Центрально-Африканській Республіці, а Нікіта Ковалевський  з Фінляндії (у нього є фінське громадянство).

Також у переліку - розташовані у Фінляндії компанії Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY і Unicum Trade Oy. За даними американського Мінфіну, всі вони знаходяться за однією і тією ж адресою. Крім того, під санкції потрапили Lobaye Invest з ЦАР, ТОВ "М-Фінанс" і АТ "НВП ПТ "Океанос" з Санкт-Петербурга.

Теми: СШАсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість
Керівник розвідки РФ заявив, що обговорював з главою ЦРУ, "що робити з Україною"
Долар сягнув 2-місячного мінімуму перед виходом даних по інфляції в США
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: