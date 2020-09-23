США расширили санкции против российских граждан и компаний

Министерство финансов США ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети связанного с Кремлем российского оперативника Евгения Пригожина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение американского министерства.

"У Евгения Пригожина есть международная сеть сторонников для распространения его пагубного политического и экономического влияния по всему миру. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на способность Пригожина проводить операции по всему миру ", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Отмечается, что американские власти нацелены на тех, кто непосредственно поддерживает российскую Федеральную Службу безопасности, а также на тех, кто помогает российским субъектам уклоняться от американских санкций.

Отмечается, что Пригожин является лидером и финансистом агентства интернет-исследований ( IRA), российской фермы троллей, которая впервые попала под американские санкции в 2018 году. Пригожин также считается менеджером и финансистом российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик.

Под новые санкции США попали восемь физических и семь юридических лиц, причастных к деятельности Пригожина в Центральноафриканской Республике, содействию деятельности ФСБ или участию в деятельности по уклонению от санкций.

Среди россиян, попавших в санкционные списки, Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин (все они из Санкт-Петербурга); Александр Кузин, Дмитрий Сыт и Евгений Ходотов, проживающих в Центрально-Африканской Республике, а Никита Ковалевский из Финляндии (у него есть финское гражданство).

Также в перечне - расположены в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade Oy. По данным американского Минфина, все они находятся по одному и тому же адресу. Кроме того, под санкции попали Lobaye Invest из ЦАР, ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.