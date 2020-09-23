Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США расширили санкции против российских граждан и компаний

Среда, 23 сентября 2020, 18:51

Министерство финансов США ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети связанного с Кремлем российского оперативника Евгения Пригожина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение американского министерства.

"У Евгения Пригожина есть международная сеть сторонников для распространения его пагубного политического и экономического влияния по всему миру. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на способность Пригожина проводить операции по всему миру ", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Отмечается, что американские власти нацелены на тех, кто непосредственно поддерживает российскую Федеральную Службу безопасности, а также на тех, кто помогает российским субъектам уклоняться от американских санкций.

Отмечается, что Пригожин является лидером и финансистом агентства интернет-исследований ( IRA), российской фермы троллей, которая впервые попала под американские санкции в 2018 году. Пригожин также считается менеджером и финансистом российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик.

Под новые санкции США попали восемь физических и семь юридических лиц, причастных к деятельности Пригожина в Центральноафриканской Республике, содействию деятельности ФСБ или участию в деятельности по уклонению от санкций.

Среди россиян, попавших в санкционные списки, Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин (все они из Санкт-Петербурга); Александр Кузин, Дмитрий Сыт и Евгений Ходотов, проживающих в Центрально-Африканской Республике, а Никита Ковалевский из Финляндии (у него есть финское гражданство).

Также в перечне - расположены в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade Oy. По данным американского Минфина, все они находятся по одному и тому же адресу. Кроме того, под санкции попали Lobaye Invest из ЦАР, ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.

Темы: СШАсанкцииРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВАКС арестовал имущество Юрченко

"Дело рюкзаков": бизнесмена, который "прикрыл" сына Авакова, освободили от наказания

"Лукашенко больше не президент, а глава ОМОНА": оппозиция призывает к неповиновению

фото, видео, обновленоЛукашенко решил скоропостижно инаугурироваться

Ахметов "подкармливает" Офис президента и "Слугу народа" – источник

Навального выписали из больницы

Все новости...
США
Маск: Tesla перейдет на использование собственных батарей не раньше 2022 года
Американские конвертопланы пролетели в центре Киева над Днепром
Комитет сената США единогласно поддержал Дейтона на должность посла в Украине
Последние новости
18:51
США расширили санкции против российских граждан и компаний
18:39
Через три месяца после взрыва на Позняках началась подготовка к укреплению дома
18:33
Зеленский хочет передать Энергоатом в управление Кабмину
18:33
Крымчан заставляют отказываться от украинских паспортов – постпред в ООН
18:30
В Офисе Зеленского назвали "фейком" информацию о финансировании Ахметовым
18:19
Вклады украинцев в банках-участниках Фонда гарантирования выросли на 1 миллиард
18:09
Гривня снова потеряла позиции на межбанке
18:08
Фонд госимущества выставил на аукцион третий объект "Укрспирта"
17:46
В Украину идут дожди и похолодание
17:46
Кабмин создал Комиссию по регулированию азартных игр
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!