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Конкурс з обрання голови САП відбудеться під громадським контролем – Зеленський послам G7

Середа, 23 вересня 2020, 21:24

У Миколаєві президент Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, акредитованими в Україні. Під час зустрічі обговорили антикорупційні органи.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Президент поінформував учасників зустрічі про стан і перспективи реалізації ключових реформ, ситуацію навколо антикорупційних органів, НБУ, про підготовку до проведення місцевих виборів.

Зеленський назвав важливою незалежність антикорупційних органів. Він запевнив, що його позиція – всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів, зокрема таких як САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою, прозоро та під громадським контролем.

Пряма мова Зеленського: "Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів…

Підтримка з боку ваших держав та ЄС є для України ключовою. Тому хочу постійно підтримувати цей діалог, щоб почути вас та поділитися своїм баченням політичного життя та стратегії подальших перетворень у країні".

Передісторія:

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураЗеленськийG7


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