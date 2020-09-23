Конкурс з обрання голови САП відбудеться під громадським контролем – Зеленський послам G7
У Миколаєві президент Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, акредитованими в Україні. Під час зустрічі обговорили антикорупційні органи.
Джерело: пресслужба Зеленського
Деталі: Президент поінформував учасників зустрічі про стан і перспективи реалізації ключових реформ, ситуацію навколо антикорупційних органів, НБУ, про підготовку до проведення місцевих виборів.
Зеленський назвав важливою незалежність антикорупційних органів. Він запевнив, що його позиція – всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів, зокрема таких як САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою, прозоро та під громадським контролем.
Пряма мова Зеленського: "Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів…
Підтримка з боку ваших держав та ЄС є для України ключовою. Тому хочу постійно підтримувати цей діалог, щоб почути вас та поділитися своїм баченням політичного життя та стратегії подальших перетворень у країні".
Передісторія:
- 17 вересня Верховна Рада затвердила представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, попри застереження західних партнерів.
- До складу комісії, яка проведе конкурс на зайняття адміністративних посад в САП, повинні увійти 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох – рада прокурорів.
- У Європарламенті вже заявили про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника САП.
- Раніше ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.
- Прозоре обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв так званого механізму призупинення безвізу з боку Євросоюзу.