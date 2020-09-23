Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Конкурс по избранию главы САП пройдет под общественным контролем – Зеленский послам G7

Среда, 23 сентября 2020, 21:24

В Николаеве президент Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, аккредитованными в Украине. Во время встречи обсудили антикоррупционные органы.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Президент проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуацию вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов.

Зеленский назвал важной независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция - все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

Прямая речь Зеленского: "Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов ...

Поддержка со стороны ваших государств и ЕС для Украины есть ключевой. Поэтому хочу постоянно поддерживать этот диалог, чтобы услышать вас и поделиться своим видением политической жизни и стратегии дальнейших преобразований в стране".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураЗеленскийG7


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 сентября: инаугурация Лукашенко, Ахметов и Зеленский

В Минске ОМОН водометами разогнал недовольных инаугурацией Лукашенко

документСБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси

ВАКС арестовал имущество Юрченко

"Дело рюкзаков": бизнесмена, который "прикрыл" сына Авакова, освободили от наказания

"Лукашенко больше не президент, а глава ОМОНА": оппозиция призывает к неповиновению

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
ВАКС арестовал имущество Юрченко
НАБУ завершило расследование относительно "правой руки Трубы"
Топ-дипломат ЕС напомнил, что независимость антикоррупционных органов является условием безвиза
Последние новости
21:24
фотоКонкурс по избранию главы САП пройдет под общественным контролем – Зеленский послам G7
21:06
Украина привлечет 300 миллионов евро займа от ЕИБ на энергоэффективность
20:57
"Шахтер" теряет очки в матче с новичком Премьер-лиги
20:52
Кабмин установил новые стандарты качества бензина и других жидких топлив
20:40
​ Болгария высылает подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
20:34
В приложении "Дія" появится электронное свидетельство о рождении
20:21
фотоСБУ поймала кандидата в мэры, который купил "двойника" своего конкурента
20:03
Официальный курс: гривня немного укрепилась
19:44
В Минске ОМОН водометами разогнал недовольных инаугурацией Лукашенко
19:42
Закон об электронной торговле лекарствами передали на подпись Зеленскому
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!