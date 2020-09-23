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Конкурс по избранию главы САП пройдет под общественным контролем – Зеленский послам G7

Среда, 23 сентября 2020, 21:24
Конкурс по избранию главы САП пройдет под общественным контролем – Зеленский послам G7

В Николаеве президент Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, аккредитованными в Украине. Во время встречи обсудили антикоррупционные органы.

Источник: пресс-служба Зеленского

Детали: Президент проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуацию вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов.

Зеленский назвал важной независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция - все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

Прямая речь Зеленского: "Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов ...

Поддержка со стороны ваших государств и ЕС для Украины есть ключевой. Поэтому хочу постоянно поддерживать этот диалог, чтобы услышать вас и поделиться своим видением политической жизни и стратегии дальнейших преобразований в стране".

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратураЗеленскийG7
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