Конкурс по избранию главы САП пройдет под общественным контролем – Зеленский послам G7
В Николаеве президент Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, аккредитованными в Украине. Во время встречи обсудили антикоррупционные органы.
Источник: пресс-служба Зеленского
Детали: Президент проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуацию вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов.
Зеленский назвал важной независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция - все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.
Прямая речь Зеленского: "Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов ...
Поддержка со стороны ваших государств и ЕС для Украины есть ключевой. Поэтому хочу постоянно поддерживать этот диалог, чтобы услышать вас и поделиться своим видением политической жизни и стратегии дальнейших преобразований в стране".
Предыстория:
- 17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.
- В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех – совет прокуроров.
- В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.
- Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.
- Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев так называемого механизма приостановления безвиза со стороны Евросоюза.