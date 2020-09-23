Десантники України та Британії форсували Дніпро під прикриттям винищувачів

Поблизу села Львове на Херсонщині, в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2020" та їхньої україно-британської складової "Спільні зусилля", розпочалася активна фаза масштабного вишколу десантників двох країн.

Джерело: ArmyInform

Деталі: За задумом командування, батальйонна тактична група однієї з окремих десантно-штурмових бригад ЗСУ та інтегрована в неї ротна тактична група 16-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Великої Британії мали із "боєм" захопити плацдарм на протилежному березі великої ріки. Далі – забезпечити переправу на відбиту у "ворога" ділянку ударного угруповання своїх військ, яке, своєю чергою, повинно розвинути успіх наступальними діями до визначених рубежів.

Напередодні форсування Дніпра під час всебічної розвідки "ворожих" позицій, сил та засобів ураження було залучено водолазів-розвідників. Досвідчені плавці дослідили протилежний берег на наявність інженерних та мінно-вибухових загороджень, фортифікаційного обладнання, пасток. Крім того, водолази заклали у дно та берег Дніпра дистанційно керовані вибухові пристрої…

Роль ворога грали підрозділи однієї із наших мотопіхотних бригад. Спочатку по ворожих позиціях "вдарила" артилерія та пара винищувачів Eurofighter Typhoon Королівських повітряних сил ЗС Великої Британії, придушивши роботу пунктів управління та вразивши місця зосередження живої сили й техніки.

Далі у води Дніпра для пророблення проходів в інженерних загородженнях противника у складі передового загону БТГ вплав зайшли бойові машини дистанційного розмінування місцевості. Перед самим берегом ці установки УР-77 на базі МТлБ на плаву "запустили" заряди розмінування, які здатні пророблювати проходи в мінних полях завширшки до 6-ти та довжиною до 90 метрів. За ними на швидкохідних човнах "Колібрі" на протилежний берег висадилося п’ять груп розмінування, до складу яких також входили військовослужбовці Великої Британії, що виконали інженерну дорозвідку плацдарму.

Згодом розпочалося ключове дійство цього етапу операції. Дніпро на паромних установках форсував британський десантний підрозділ на ББМ "Козак". За підтримки нашої авіації, протиповітряних зенітних установок ЗУ-23 та надводного загороджувального загону підрозділи Сил підтримки розгорнули понтонно-мостову переправу. Понтонно-мостові батальйони навели наплавний міст завдовжки близько півкілометра. Водночас ліворуч, для введення противника в оману, поставала посеред води хибна переправа із макетами танків на понтонах…

Шлях для просування вперед основних сил угруповання військ було забезпечено.