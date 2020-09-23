Десантники Украины и Британии форсировали Днепр под прикрытием истребителей

Вблизи села Львове на Херсонщине, в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020" и их Украино-британской составляющей "Совместные усилия", началась активная фаза масштабной подготовки десантников двух стран.

Источник: ArmyInform

Детали: По замыслу командования, батальонная тактическая группа одной из отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ и интегрирована в нее ротная тактическая группа 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Великобритании должны были с "боем" захватить плацдарм на противоположном берегу большой реки. Далее - обеспечить переправу на отбитый у "врага" участок ударной группировки своих войск, которое, в свою очередь, должно развить успех наступательных действий определенных рубежей.

Накануне форсирования Днепра во время всесторонней разведки "вражеских" позиций, сил и средств поражения были привлечены водолазов-разведчиков. Опытные пловцы исследовали противоположный берег на наличие инженерных и минно-взрывных заграждений, фортификационного оборудования, ловушек. Кроме того, водолазы заложили в дно и берег Днепра дистанционно управляемые взрывные устройства.

Роль врага играли подразделения одной из наших мотопехотных бригад. Сначала по вражеским позициям "ударила" артиллерия и пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских воздушных сил ВС Великобритании, подавив работу пунктов управления и поразив места сосредоточения живой силы и техники.

Далее в воды Днепра для проделывания проходов в инженерных заграждениях противника в составе передового отряда БТГ вплавь зашли боевые машины дистанционного разминирования местности. Перед самым берегом эти установки УР-77 на базе МТЛБ на плаву "запустили" заряды разминирования, которые способны проделывать проходы в минных полях шириной до 6-ти и длиной до 90 метров. За ними на быстроходных лодках "Колибри" на противоположный берег высадилось пять групп разминирования, в состав которых также входили военнослужащие Великобритании, которые выполнили инженерную доразведку плацдарма.

Впоследствии началось ключевое действие этого этапа операции. Днепр на паромных установках форсировало британское десантное подразделение на ББМ "Казак". При поддержке нашей авиации, противовоздушных зенитных установок ЗУ-23 и надводного заградительного отряда подразделения Сил поддержки развернули понтонно-мостовую переправу. Понтонно-мостовые батальоны привели наплавной мост длиной около полукилометра. В то же время слева, для ввода противника в заблуждение, возникала посреди воды заблуждение переправа с макетами танков на понтонах.

Путь для продвижения вперед основных сил группировки войск было обеспечено.