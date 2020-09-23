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Україна не визнає інавгурацію та повноваження Лукашенка як президента Білорусі

Середа, 23 вересня 2020, 22:46
Україна не визнає інавгурацію та повноваження Лукашенка як президента Білорусі

Українська держава не вважає легітимною "інавгурацію" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив у середу очільник МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда"

Позицію української держави з цього приводу міністр оголосив на своєму офіційному твіттер-аккаунті.

"З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - заявив він.

Кулеба окремо  підкреслив, що не вважає таку позицію України втручанням у внутрішні справи сусідньої держави.

"Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ".

Як повідомлялося, у середу в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка як нібито президента БІлорусі. У відповідь низка членів ЄС заявили, що відтепер не визнають його повноважень.

У столиці Білорусі розпочалися протести, які розганяли водометами; є затримані і постраждалі.

Також раніше президент Зеленський заявив, що не виключає "сотень тисяч біженців" з Білорусі до Європи.

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