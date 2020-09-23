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Украина не признает инаугурацию и полномочия Лукашенко как президента Беларуси

Среда, 23 сентября 2020, 22:46

Украинское государство не считает легитимной "инаугурацию" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил в среду глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда"

Позицию украинского государства по этому поводу министр обнародовал на своем официальном твиттер-аккаунте.

"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация"  Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - заявил Кулеба.

Он отдельно подчеркнул, что не считает такую ​​позицию Украины вмешательством во внутренние дела соседнего государства: "Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ".

Как сообщалось, в среду в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко как якобы президента Беларуси. В ответ ряд членов ЕС заявили, что отныне не признают его полномочий.

В столице Беларуси начались протесты, которые разгоняли водометами; есть задержанные и пострадавшие.

Также ранее президент Зеленский заявил, что не исключает "сотен тысяч беженцев" из Беларуси в Европу.

От редакции. "Европейская правда" с этого дня называет Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.



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