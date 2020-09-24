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Рада Безпеки ООН потребує реформування – Зеленський

Четвер, 24 вересня 2020, 00:22
Рада Безпеки ООН потребує реформування – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що безпекові механізми Ради Безпеки ООН потребують удосконалення, щоб її члени (Росія) не зловживали правом вето, одночасно порушуючи суверенітет України. 

Джерело: Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Пряма мова: "Впевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею – й авторитету міжнародного права важливу роль має відігравати саме ООН. Для цього слід удосконалювати наявні механізми. Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради Безпеки ООН. Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця".

Деталі: На думку українського лідера, в іншому випадку роль Радбезу може знецінитися. 

Зеленський додав, що Україна братиме участь у процесі реформування Ради Безпеки. 

"Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним. В інтересах ООН мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена", – підсумував президент. 

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийООН
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