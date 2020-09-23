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"Рана в центрі Європи": Зеленський запросив ООН долучитися до платформи з деокупації Криму

Середа, 23 вересня 2020, 22:58
Рана в центрі Європи: Зеленський запросив ООН долучитися до платформи з деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Пряма мова Зеленського: "Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова.

Найголовніше: питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки – допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму та Донбасу".

Деталі: Він також закликав підтримати оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року.

Нагадаємо: У червні стало відомо, що Україна обговорить з міжнародними партнерами формат створення переговорної платформи щодо "неминучої деокупації Криму". 

Українська правда

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