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Китай побудував майже 400 таборів "перевиховання", зокрема для уйгурів

Четвер, 24 вересня 2020, 05:55
Китай побудував майже 400 таборів перевиховання, зокрема для уйгурів

Влада Китаю побудувала близько 400 таборів для так званого "перевиховання" меншин, зокрема уйгурів, боротьбою з якими вони займаються останні роки.

Джерело: The Guardian з посиланням на австралійський аналітичний центр ASPI

Деталі: Особливо активно табори будувались останні два роки. Як дослідили в ASPI, це суперечить твердженням офіційного Пекіну про згортання системи перевиховання. 

Розташовані табори на крайньому заході країни. Для утримання уйгурів та представників інших мусульманських менших там наразі діють 14 таборів. Деякі з них досі будуються. 

 
Карта розташування таборів 
The Guardian/ASPI

Вказану інформацію підтверджують супутникові знімки, які отримав аналітичний центр. 

Супутникові знімки
Супутникові знімки
The Guardian

З 2017 року ASPI виявив 380 центрів утримання під вартою, які працюють у всьому регіоні: від таборів утримання до тюрем. 

Попередні розслідування називали значно меншу кількість таких закладів. Аналітики припускають, що змогли знайти та ідентифікувати більшість закладів утримання під вартою. Під час дослідження центр спирався на свідчення осіб, яким вдалось покинути табори. Зазначається, що досить часто такі заклади розташовані біля промислових об’єктів, що може свідчити про використання примусової праці. 

Нагадаємо: 

  • Уйгури – корінний народ Східного Туркестану, що нині проживає на території Китаю, зокрема біля міста Синьцзян. За різними даними, в Китаї наразі близько 10 мільйонів уйгурів.
  • Досить довгий час етнічна група дискримінується з боку офіційної влади з метою їх асиміляції. Серед "популярних" заходів для цього використовуються так звані табори "перевиховання". Там до уйгурів застосовують як фізичне, так і моральне насилля: змушують працювати на фабриках, гвалтують, б’ють, вчать північнокитайський діалект та змушують прославляти партію.

Українська правда

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Теми: Китайправа людини
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