Китай построил почти 400 лагерей "перевоспитания", в частности для уйгуров

Власти Китая построила около 400 лагерей для так называемого "перевоспитания" меньшинств, в частности уйгуров, борьбой с которыми они занимаются последние годы.

Источник: The Guardian со ссылкой на австралийский аналитический центр ASPI

Детали: Особенно активно лагеря строились последние два года. Как исследовали в ASPI, это противоречит утверждению официального Пекина о сворачивании системы перевоспитания.

Расположены лагеря на крайнем западе страны. Для удержания уйгуров и представителей других мусульманских меньших там сейчас действуют 14 лагерей. Некоторые из них до сих пор строятся.

Карта расположения лагерей THE GUARDIAN/ASPI

Указанную информацию подтверждают спутниковые снимки, которые получил аналитический центр.

Спутниковые снимки ASPI

С 2017 года ASPI обнаружил 380 центров содержания под стражей, которые работают во всем регионе от лагерей содержание в тюрьмы.

Предыдущие расследования называли значительно меньшее количество таких заведений. Аналитики предполагают, что смогли найти и идентифицировать большинство центров содержания под стражей. Во время исследования ASPI опирался на показания лиц, которым удалось покинуть лагеря. Отмечается, что довольно часто такие заведения расположены возле промышленных объектов, что может свидетельствовать об использовании принудительного труда.

Напомним: