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Протести в американському Луїсвіллі переросли у стрілянину

Четвер, 24 вересня 2020, 06:43
Протести в американському Луїсвіллі переросли у стрілянину
Фото: CNN

Два поліцейських були поранені під час протестів у Луїсвіллі, причиною яких стало рішення суду у справі загибелі від рук офіцерів медсестри Бреонни Тейлор.

Джерело: BBC

Деталі: Ситуація, яка сколихнула місто, сталася ще у березні. Тоді троє офіцерів приїхали до будинку афроамериканки Тейлор, де начебто зберігались наркотики. Друг Тейлор розпочав стрілянину, внаслідок чого медсестра, яка спала на той час, була вбита поліцією.

Бреонна Тейлор
Бреонна Тейлор

Суд Луїсвілля визнав винним лише одного колишнього офіцера у створенні загрози життю цивільних. Інші двоє поліцейських звинувачень не отримали. Це все і викликало хвилю обурення мешканців міста. 

За повідомленням поліції, поранення внаслідок протестів отримали щонайменше двоє правоохоронців. Зазначається, що життю поранених нічого не загрожує. Підозрюваний у нападі на силовиків перебуває під вартою. 

У самому ж місті оголосили надзвичайний стан та ввели нацгвардію.

Українська правда

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Теми: СШАмітингиполіція
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