Протесты в американском Луисвилле переросли в стрельбу

Два полицейских были ранены во время протестов в Луисвилле, причиной которых стало решение суда по делу гибели от рук офицеров медсестры Бреонны Тейлор.

Источник: BBC

Детали: Ситуация, которая всколыхнула город, произошла еще в марте. Тогда трое офицеров приехали к дому афроамериканки Тейлор, где вроде бы хранились наркотики. Друг Тейлор открыл стрельбу, в результате медсестра, которая спала в то время, была убита полицией.

Суд Луисвилля признал виновным только одного бывшего офицера в создании угрозы жизни гражданских. Двое полицейских обвинений не получили. Это все и вызвало волну возмущения жителей города.

По сообщению полиции, ранения в результате протестов получили по меньшей мере двое полицейских. Отмечается, что жизни раненых ничего не угрожает. Подозреваемый в нападении на силовиков находится под стражей.

В самом же городе объявили чрезвычайное положение и ввели нацгвардии.