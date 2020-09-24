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Протесты в американском Луисвилле переросли в стрельбу

Четверг, 24 сентября 2020, 06:43
Протесты в американском Луисвилле переросли в стрельбу
Фото: CNN

Два полицейских были ранены во время протестов в Луисвилле, причиной которых стало решение суда по делу гибели от рук офицеров медсестры Бреонны Тейлор.

Источник: BBC

Детали: Ситуация, которая всколыхнула город, произошла еще в марте. Тогда трое офицеров приехали к дому афроамериканки Тейлор, где вроде бы хранились наркотики. Друг Тейлор открыл стрельбу, в результате медсестра, которая спала в то время, была убита полицией.

Бреонна Тейлор
Бреонна Тейлор

Суд Луисвилля признал виновным только одного бывшего офицера в создании угрозы жизни гражданских. Двое полицейских обвинений не получили. Это все и вызвало волну возмущения жителей города.

По сообщению полиции, ранения в результате протестов получили по меньшей мере двое полицейских. Отмечается, что жизни раненых ничего не угрожает. Подозреваемый в нападении на силовиков находится под стражей.

В самом же городе объявили чрезвычайное положение и ввели нацгвардии.

Украинская правда

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Темы: СШАмитингиполиция
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