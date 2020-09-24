В Україну йдуть дощі і похолодання

В Україні у найближчі дні буде переважно сухо і тепло, а вже з 27 вересня очікуються дощі і зниження температури повітря.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "24 вересня мінлива хмарність, без опадів, лише у більшості західних областей вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень +23-28°, у західних областях +20-25°".

Деталі: У Києві та Київській області у четвер буде сухо, у столиці +24-26°, у регіоні +23-28°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

25 та 26 вересня в Україні переважно без опадів, лише у західних областях вдень 25 вересня та вночі 26 вересня місцями пройде невеликий дощ, вдень 26 вересня на Закарпатті та Прикарпатті помірний, місцями значний дощ, гроза. Вночі +9-14°, на півдні до +17°, вдень +23-28°, у західних областях +21-26°, 26 вересня на Закарпатті та Прикарпатті +17-22°.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень 26 вересня місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області 25-26 вересня без опадів, вночі +9-14°, вдень +23-28°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень 26 вересня місцями пориви 15-20 м/с.

24-26 вересня в Україні, крім більшості районів Чернігівської області, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

А вже 27-28 вересня очікується зниження температури повітря і дощі.

У західній частині 27 вересня очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, температура повітря вночі +8-13°, вдень +12-17°, 28 вересня невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом, температура вночі 3-8° тепла, вдень +10-15°, у Карпатах вночі та вдень 1-7° тепла.

На решті території пройдуть невеликі дощі, місцями грози, 27 вересня вночі без опадів; температура вночі +9-15°, на узбережжі морів до +18°, вдень +17-23°, у північних областях +15-20°.

У Києві та області 27-28 вересня випадуть невеликі дощі, місцями грози, вночі +9-14°, вдень +15-20°.