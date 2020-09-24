В Украину идут дожди и похолодание
В Украине в ближайшие дни будет сухо и тепло, а уже с 27 сентября ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр
Дословно: "24 сентября переменная облачность, без осадков, только в большинстве западных областей днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +23-28°, в западных областях +20-25°".
Детали: В Киеве и Киевской области в четверг будет сухо, в столице +24-26°, в регионе +23-28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
25 и 26 сентября в Украине преимущественно без осадков, лишь в западных областях днем 25 сентября и ночью 26 сентября местами пройдет небольшой дождь, днем 26 сентября на Закарпатье и Прикарпатье умеренный, местами сильный дождь, гроза. Ночью +9-14°, на юге до +17°, днем +23-28°, в западных областях +21-26°, 26 сентября на Закарпатье и Прикарпатье +17-22°.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем 26 сентября местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве и области 25-26 сентября без осадков, ночью +9-14°, днем +23-28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем 26 сентября местами порывы 15-20 м/с.
24-26 сентября в Украине, кроме большинства районов Черниговской области, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
А уже 27-28 сентября ожидается понижение температуры воздуха и дожди.
В западной части 27 сентября ожидаются умеренные, местами значительные дожди, грозы, температура воздуха ночью +8-13°, днем +12-17°, 28 сентября небольшие дожди, температура ночью 3-8° тепла, днем +10-15°, в Карпатах дожди с мокрым снегом.
На остальной территории пройдут небольшие дожди, местами грозы, 27 сентября ночью без осадков; температура ночью +9-15°, на побережье морей до +18°, днем +17-23°, в северных областях +15-20°.
В Киеве и области 27-28 сентября выпадут небольшие дожди, местами грозы, ночью +9-14°, днем +15-20°.