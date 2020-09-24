В Украину идут дожди и похолодание

В Украине в ближайшие дни будет сухо и тепло, а уже с 27 сентября ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "24 сентября переменная облачность, без осадков, только в большинстве западных областей днем ​​небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​+23-28°, в западных областях +20-25°".

Детали: В Киеве и Киевской области в четверг будет сухо, в столице +24-26°, в регионе +23-28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

25 и 26 сентября в Украине преимущественно без осадков, лишь в западных областях днем ​​25 сентября и ночью 26 сентября местами пройдет небольшой дождь, днем ​​26 сентября на Закарпатье и Прикарпатье умеренный, местами сильный дождь, гроза. Ночью +9-14°, на юге до +17°, днем ​​+23-28°, в западных областях +21-26°, 26 сентября на Закарпатье и Прикарпатье +17-22°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​26 сентября местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области 25-26 сентября без осадков, ночью +9-14°, днем +​​23-28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​26 сентября местами порывы 15-20 м/с.

24-26 сентября в Украине, кроме большинства районов Черниговской области, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А уже 27-28 сентября ожидается понижение температуры воздуха и дожди.

В западной части 27 сентября ожидаются умеренные, местами значительные дожди, грозы, температура воздуха ночью +8-13°, днем +​​12-17°, 28 сентября небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, температура ночью 3-8° тепла, днем +10-15°, в Карпатах ночью и днем ​​1-7° тепла.

На остальной территории пройдут небольшие дожди, местами грозы, 27 сентября ночью без осадков; температура ночью +9-15°, на побережье морей до +18°, днем ​​+17-23°, в северных областях +15-20°.

В Киеве и области 27-28 сентября выпадут небольшие дожди, местами грозы, ночью +9-14°, днем ​​+15-20°.