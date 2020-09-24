Україна і Словаччина підписали угоду, яка розблокує аеропорт "Ужгород"

Україна та Словаччина підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Про це оголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Це були непрості переговори, але я радий, що вони завершилися позитивно. Підписана угода, завдяки якій міжнародний аеропорт "Ужгород" зможе відновити функціонування. Я вдячний словацькій стороні за конструктивний підхід і гарну справу для наших країн і розвитку Закарпаття", - написав Кулеба у Twitter.

Це були непрості переговори, але я радий, що вони завершилися позитивно. Підписана угода, завдяки якій міжнародний аеропорт "Ужгород" зможе відновити функціонування. Я вдячний словацькій стороні за конструктивний підхід і гарну справу для наших країн і розвитку Закарпаття 🇺🇦✈️🇸🇰 pic.twitter.com/5GVJ0QpGLi — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2020

Підписання угоди відбулося в рамках візиту до Словаччини президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини.

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