Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна і Словаччина підписали угоду, яка розблокує аеропорт "Ужгород"

Четвер, 24 вересня 2020, 11:29
Україна і Словаччина підписали угоду, яка розблокує аеропорт Ужгород

Україна та Словаччина підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Про це оголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Це були непрості переговори, але я радий, що вони завершилися позитивно. Підписана угода, завдяки якій міжнародний аеропорт "Ужгород" зможе відновити функціонування. Я вдячний  словацькій стороні за конструктивний підхід і гарну справу для наших країн і розвитку Закарпаття", - написав Кулеба у Twitter.

Підписання угоди відбулося в рамках візиту до Словаччини президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини. 

Читайте також: "Братислава відкриває вікно можливостей: що означає візит президента Чапутової до Києва".

"Українська правда" в Threads

Теми: авіаСловаччинатранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
авіа
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні
На Камчатці розбився черговий російський винищувач МіГ-31
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: