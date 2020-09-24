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Україна і Словаччина підписали угоду, яка розблокує аеропорт "Ужгород"

Четвер, 24 вересня 2020, 11:29

Україна та Словаччина підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Про це оголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Це були непрості переговори, але я радий, що вони завершилися позитивно. Підписана угода, завдяки якій міжнародний аеропорт "Ужгород" зможе відновити функціонування. Я вдячний  словацькій стороні за конструктивний підхід і гарну справу для наших країн і розвитку Закарпаття", - написав Кулеба у Twitter.

Підписання угоди відбулося в рамках візиту до Словаччини президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

Для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини. 

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Теми: авіаСловаччинатранспорт


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