Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и Словакия подписали соглашение, которое разблокирует аэропорт "Ужгород"

Четверг, 24 сентября 2020, 11:29
Украина и Словакия подписали соглашение, которое разблокирует аэропорт Ужгород

Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Об этом объявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Это были непростые переговоры, но я рад, что они завершились положительно. Подписано соглашение, благодаря которому международный аэропорт" Ужгород "сможет восстановить функционирование. Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья", - написал Кулеба в Twitter.

Подписание соглашения состоялось в рамках визита в Словакию президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которое должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

Читайте также: Братислава открывает окно возможностей: что значит визит президента Чапутовой в Киев

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаСловакиятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
авиа
Чехия предоставит Украине вертолеты и поможет с подготовкой пилотов F-16
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе
Последние новости
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: