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Украина и Словакия подписали соглашение, которое разблокирует аэропорт "Ужгород"

Четверг, 24 сентября 2020, 11:29

Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Об этом объявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Это были непростые переговоры, но я рад, что они завершились положительно. Подписано соглашение, благодаря которому международный аэропорт" Ужгород "сможет восстановить функционирование. Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья", - написал Кулеба в Twitter.

Подписание соглашения состоялось в рамках визита в Словакию президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которое должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

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Темы: авиаСловакиятранспорт


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