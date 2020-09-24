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На Вінниччині побилися місцеві депутати і кандидат: один із них у лікарні  

Четвер, 24 вересня 2020, 12:00
На Вінниччині побилися місцеві депутати і кандидат: один із них у лікарні  

На Вінниччині побилися діючий депутат Калинівської районної ради депутат Вінницької облради та кандидат в депутати обласної ради. Депутата Калинівської райради госпіталізували із черепно-мозковою травмою.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "До поліції звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади про те, що близько 18 години на територію його домогосподарства приїхав діючий депутат Вінницької обласної ради з кандидатом в депутати обласної ради.

Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат в депутати Вінницької обласної ради наніс заявнику удар в голову. У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser…

Потерпілий з закритою черепно-мозковою травмою госпіталізований".

Деталі: У конфлікт на території товариства потерпілого втрутився його співробітник. Зазначається, що він здійснив постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

Поліцейські повідомили, що правопорушника затримали, а пошкоджений автомобіль помістили на арештмайданчик.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 ККУ (Хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.

Подія трапилася 23 вересня у Калинівському районі Вінниччини.

Українська правда

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Теми: Вінницька областьмісцева владабійка
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