В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат: один из них в больнице

В Винницкой области подрались действующий депутат Калиновского районного совета депутат Винницкого облсовета и кандидат в депутаты областного совета. Депутата Калиновской райсовета госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "В полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновской объединенной территориальной общине о том, что около 18 часов на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты областного совета.

Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser...

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован".

Детали: В конфликте на территории предприятия потерпевшего вмешался его сотрудник. Отмечается, что он выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Полицейские сообщили, что правонарушителя задержали, а поврежденный автомобиль поместили на штрафплощадку.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.

Происшествие случилось 23 сентября в Калиновском районе Винницкой области.