Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат: один из них в больнице

Четверг, 24 сентября 2020, 12:00
В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат: один из них в больнице

В Винницкой области подрались действующий депутат Калиновского районного совета депутат Винницкого облсовета и кандидат в депутаты областного совета. Депутата Калиновской райсовета госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "В полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновской объединенной территориальной общине о том, что около 18 часов на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты областного совета.

Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser...

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован".

Детали: В конфликте на территории предприятия потерпевшего вмешался его сотрудник. Отмечается, что он выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Полицейские сообщили, что правонарушителя задержали, а поврежденный автомобиль поместили на штрафплощадку.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.

Происшествие случилось 23 сентября в Калиновском районе Винницкой области.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Винницкая областьместная властьдрака
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Винницкая область
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Винницкой области Силы обороны отрабатывают воздушные цели врага – ОВА
Из военкомата на суд. Как бывшие чиновники-коррупционеры возобновляются на работу
Последние новости
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: