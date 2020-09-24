СБУ влаштувала облаву на бурштинокопачів

СБУ блокувала незаконний видобуток бурштину на території одного з державних лісгоспів на Рівненщині.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України блокувала незаконний видобуток бурштину-сирцю на території Дубровицького держлісгоспу і затримала угруповання чорних копачів".

Деталі: Незаконний промисел організували мешканці кількох сіл Рокитнівського району. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту. Бурштин продавали місцевим перекупникам.

Правоохоронці затримали 15 копачів, у них виявили 10 дизельних мотопомп та понад 20 кілограмів бурштину, який вони встигли видобути під час "зміни".

Відзначається, що під час вилучення техніки і бурштину місцеві мешканці намагалися чинити спротив співробітникам СБУ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування та збут бурштину) ККУ.

Тривають слідчі дії.