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СБУ устроила облаву на копателей янтаря

Четверг, 24 сентября 2020, 12:06
СБУ устроила облаву на копателей янтаря
Фото СБУ

СБУ блокировала добычу янтаря на территории одного из государственных лесхозов в Ровенской области.

Источник: СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины блокировала добычу янтаря-сырца на территории Дубровицкого лесхоза и задержала группировку черных копателей". 

 

Детали: Незаконный промысел организовали жители нескольких сел Рокитновского района. Во время нелегальных работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы. Янтарь продавали местным перекупщикам.

Правоохранители задержали 15 копателей, у них обнаружили 10 дизельных мотопомп и более 20 килограммов янтаря, который они успели добыть за "смену".

Отмечается, что во время изъятия техники и янтаря местные жители пытались сопротивляться сотрудникам СБУ.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча и сбыт янтаря) УК.

Продолжаются следственные действия.

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Темы: СБУРовенская областьянтарь
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