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Понад третина українців не вірять, що місцеві вибори щось змінять

Четвер, 24 вересня 2020, 14:17
Понад третина українців не вірять, що місцеві вибори щось змінять
Фото democracyspeaks.org

38% українців переконані, що після місцевих виборів ситуація у їхніх громадах не зміниться, 34% – вірять у зміни на краще.  

Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, проведеного з 14 по 19 серпня

Дослівно: "38% опитаних упевнені в тому, що місцеві вибори не змінять ситуації в громадах, проте 34% вважають, що вибори змінять стан справ у їхніх громадах на краще". 

 

Деталі: Відповідаючи на запитання про становище країни після виборів, 41% респондентів підтримав думку про те, що нічого не зміниться, тоді як 29% висловили упевненість у змінах на краще про ситуацію в країні.

Відзначається, що частка тих, хто очікує змін на гірше, в обох випадках не перевищує 5%.

Найбільше сподіваються на краще після місцевих виборів у західному макрорегіоні: 41% очікує такі зміни у своїх громадах, а 36% – в цілому в країні.

Найбільшими оптимістами серед виборців є прихильники партії "Європейська Солідарність": 61% таких респондентів вірить, що місцеві вибори та їхні результати зможуть поліпшити ситуацію у місті чи селі, де вони проживають, і 57% – в усій країні. 

 

А найбільш скептично налаштовані ті, хто підтримав би партії "ОПЗЖ" та "Батьківщина".

Дослідження проходило з 14 по 19 серпня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2022 респонденти віком від 18 років і старше. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Дослідження профінансоване у рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Українська правда

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Теми: опитуваннявиборимісцева влада
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