Понад третина українців не вірять, що місцеві вибори щось змінять
38% українців переконані, що після місцевих виборів ситуація у їхніх громадах не зміниться, 34% – вірять у зміни на краще.
Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, проведеного з 14 по 19 серпня
Дослівно: "38% опитаних упевнені в тому, що місцеві вибори не змінять ситуації в громадах, проте 34% вважають, що вибори змінять стан справ у їхніх громадах на краще".
Деталі: Відповідаючи на запитання про становище країни після виборів, 41% респондентів підтримав думку про те, що нічого не зміниться, тоді як 29% висловили упевненість у змінах на краще про ситуацію в країні.
Відзначається, що частка тих, хто очікує змін на гірше, в обох випадках не перевищує 5%.
Найбільше сподіваються на краще після місцевих виборів у західному макрорегіоні: 41% очікує такі зміни у своїх громадах, а 36% – в цілому в країні.
Найбільшими оптимістами серед виборців є прихильники партії "Європейська Солідарність": 61% таких респондентів вірить, що місцеві вибори та їхні результати зможуть поліпшити ситуацію у місті чи селі, де вони проживають, і 57% – в усій країні.
А найбільш скептично налаштовані ті, хто підтримав би партії "ОПЗЖ" та "Батьківщина".
Дослідження проходило з 14 по 19 серпня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2022 респонденти віком від 18 років і старше. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Дослідження профінансоване у рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.