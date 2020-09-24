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Более трети украинцев не верят, что местные выборы что-то изменят

Четверг, 24 сентября 2020, 14:17
Более трети украинцев не верят, что местные выборы что-то изменят
Фото democracyspeaks.org

38% украинцев убеждены, что после местных выборов ситуация в их общинах не изменится, 34% – верят в перемены к лучшему.

Источник: результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, проведенного с 14 по 19 августа

Дословно: "38% опрошенных уверены в том, что местные выборы не изменят ситуации в общинах, однако 34% считают, что выборы изменят положение дел в их общинах к лучшему". 

 

Детали: Отвечая на вопрос о положении страны после выборов, 41% респондентов поддержал мнение о том, что ничего не изменится, тогда как 29% выразили уверенность в изменениях к лучшему.

Отмечается, что доля тех, кто ожидает изменений к худшему, в обоих случаях не превышает 5%.

Больше других надеются на лучшее после местных выборов в западном макрорегионе: 41% ожидает такие изменения в своих общинах, а 36% – в целом в стране.

Самими оптимистичными среди избирателей являются сторонники партии "Европейская Солидарность": 61% таких респондентов верит, что местные выборы и их результаты смогут улучшить ситуацию в городе или селе, где они проживают, и 57% – во всей стране. 

 

А наиболее скептически настроены те, кто поддержал бы партии "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Исследование проходило с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Исследование профинансировано в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда

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Темы: опросвиборыместная власть
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