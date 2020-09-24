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Путін не вітав Лукашенка з інавгурацією. Кремль пояснив чому

Четвер, 24 вересня 2020, 14:40
Путін не вітав Лукашенка з інавгурацією. Кремль пояснив чому
ТАСС

Президент Росії Володимир Путін не вітав Олександра Лукашенка з інавгурацією, в Кремлі кажуть, що практика міжнародного спілкування цього і не вимагає.

Джерело: прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, цитує "Інтерфакс-Захід"

Пряма мова: "Ні, такого немає обов'язкового ... Власне, привітання вже було".

Деталі: Пєсков нагадав, що Путін вже вітав Лукашенка з перемогою на виборах і по телефону, і особисто під час їхньої нещодавньої зустрічі в Сочі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоПутінБілорусь
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