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Путін не вітав Лукашенка з інавгурацією. Кремль пояснив чому

Четвер, 24 вересня 2020, 14:40
ТАСС

Президент Росії Володимир Путін не вітав Олександра Лукашенка з інавгурацією, в Кремлі кажуть, що практика міжнародного спілкування цього і не вимагає.

Джерело: прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, цитує "Інтерфакс-Захід"

Пряма мова: "Ні, такого немає обов'язкового ... Власне, привітання вже було".

Деталі: Пєсков нагадав, що Путін вже вітав Лукашенка з перемогою на виборах і по телефону, і особисто під час їхньої нещодавньої зустрічі в Сочі.

Теми: ЛукашенкоПутінБілорусь


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