Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией. Кремль объяснил почему

Президент России Владимир Путин не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией, в Кремле говорят, что практика международного общения этого и не требует.

Источник: пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, цитирует "Интерфакс-Запад"

Прямая речь: "Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было".

Детали: Песков напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и лично во время их недавней встречи в Сочи.