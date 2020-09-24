Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией. Кремль объяснил почему
Четверг, 24 сентября 2020, 14:40
Президент России Владимир Путин не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией, в Кремле говорят, что практика международного общения этого и не требует.
Источник: пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, цитирует "Интерфакс-Запад"
Прямая речь: "Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было".
Детали: Песков напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и лично во время их недавней встречи в Сочи.