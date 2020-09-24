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Місцеві вибори: українцям важливіша чесність кандидатів, ніж досвідченість 

Четвер, 24 вересня 2020, 14:40

Понад 55% українців вважають, що кандидат у міські голови повинен мати прозорі доходи і не бути причетним до корупції, а для 48% українців - важлива наявність управлінського досвіду.

Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з центром Разумкова

Дослівно: "Найважливішою рисою кандитатів у міські чи селищні голови громадяни вважають доброчесність – для 55,5% респондентів важлива прозорість доходів та статків, відсутність у біографії темних плям, непричетність до порушень і корупції.

Майже половина виборців вважає також важливими якостями для кандидатів наявність успішного досвіду управління громадою (48%) та чітку програму дій (47%)".

Деталі: Крім того, для 43% респондентів важливі відкритість і постійна комунікація кандидатів із громадянами.

Більш ніж для третини громадян має значення, щоб кандидати постійно проживали в громадах, де обираються (39%), та мали команду однодумців та професіоналів, яка працюватиме у разі обрання (39%).

Також понад чверть респондентів зважатиме на те, чи має кандидат досвід управління (29%) та профільну (юридичну, управлінську) освіту (28%).

А 19% виборців підтримуватимуть кандидатів, які поділяютимуть їхні політичні погляди.

 

Дослідження провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Було опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю "обличчям до обличчя".

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування дослідження здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Українська правда
Теми: місцева владавибориопитуваннясоціологія


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