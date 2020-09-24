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Местные выборы: украинцам важнее честность кандидатов, чем опытность

Четверг, 24 сентября 2020, 14:40

Более 55% украинцев считают, что кандидат в мэры должен иметь прозрачные доходы и не быть причастным к коррупции, а для 48% украинцев - важно наличие управленческого опыта.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с центром Разумкова

Дословно: "Важнейшей чертой кандитатов в городские или поселковые головы граждане считают добродетель - для 55,5% респондентов важна прозрачность доходов и состояния, отсутствие в биографии темных пятен, непричастность к нарушениям и коррупции.

Почти половина избирателей считает также важными качествами для кандидатов наличие успешного опыта управления обществом (48%) и четкой программы действий (47%)".

Детали: Кроме того, для 43% респондентов важны открытость и постоянная коммуникация кандидатов с гражданами.

Более чем для трети граждан важно, чтобы кандидаты постоянно проживали в общинах, где избираются (39%), и имели команду единомышленников и профессионалов, которая будет работать в случае избрания (39%).

Также более четверти респондентов будут обращать внимание на то, имеет ли кандидат опыт управления (29%) и профильное (юридическое, управленческое) образование (28%).

А 19% избирателей будут поддерживать кандидатов, которые разделяют их политические взгляды.

 

Исследование провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу".

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование исследования осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Украинская правда
Темы: местная властьвиборыопроссоциология


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