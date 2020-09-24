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Кожен 5-й українець може проігнорувати вибори через коронавірус

Четвер, 24 вересня 2020, 15:50
Кожен 5-й українець може проігнорувати вибори через коронавірус
Фото nikopoltoday.com

21% українців заявляють, що можуть не брати участі у місцевих виборах 25 жовтня, якщо ситуація з  COVID-19 загостриться, ще 23% вагаються, чи підуть на голосування за таких умов.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 19-22 вересня

Дослівно: "Можливе загострення ситуації з коронавірусом має негативний вплив на активність виборців. За таких умов лише 45% заявляють про свою готовність взяти участь у виборах. 23% вагаються (50/50), 10% заявляють про свою можливу участь, 21% – про малоймовірну". 

 

Деталі: Соціологи зазначають, що моделювання такої ситуації позначається на готовності брати участь у виборах у всіх вікових категоріях.

Дослідження проходило з 19 по 22 вересня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 5000 мешканців України у віці 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.  

Українська правда

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Теми: соціологіявиборикоронавірус
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