Кожен 5-й українець може проігнорувати вибори через коронавірус

21% українців заявляють, що можуть не брати участі у місцевих виборах 25 жовтня, якщо ситуація з COVID-19 загостриться, ще 23% вагаються, чи підуть на голосування за таких умов.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 19-22 вересня

Дослівно: "Можливе загострення ситуації з коронавірусом має негативний вплив на активність виборців. За таких умов лише 45% заявляють про свою готовність взяти участь у виборах. 23% вагаються (50/50), 10% заявляють про свою можливу участь, 21% – про малоймовірну".

Деталі: Соціологи зазначають, що моделювання такої ситуації позначається на готовності брати участь у виборах у всіх вікових категоріях.

Дослідження проходило з 19 по 22 вересня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 5000 мешканців України у віці 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.