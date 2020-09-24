Каждый 5-й украинец может проигнорировать выборы из-за коронавируса

21% украинцев заявляют, что могут не участвовать в местных выборах 25 октября, если ситуация с COVID-19 обострится, еще 23% сомневаются, пойдут ли на голосование в таких условиях.

Источник: результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 19-22 сентября

Дословно: "Возможное обострение ситуации с коронавирусом оказывает негативное влияние на активность избирателей. При таких условиях только 45% заявляют о своей готовности принять участие в выборах. 23% сомневаются (50/50), 10% заявляют о своем возможном участии, 21% – о маловероятном".

Детали: Социологи отмечают, что моделирование такой ситуации сказывается на готовности участвовать в выборах во всех возрастных категориях.

Исследование проходило с 19 по 22 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 5000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.