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Британія готує санкції за порушення прав людини у Білорусі

Четвер, 24 вересня 2020, 15:55

Велика Британія готує санкції в рамках "закону Магнітського" проти окремих осіб в Білорусі в координації зі Сполученими Штатами і Канадою.

Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Домінік Рааб після різкої критики недавніх виборів в Білорусі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Враховуючи шахрайську інавгурацію Лукашенка, я доручив санкційній групі МЗС підготувати санкції Магнітського для тих, хто несе відповідальність за серйозні порушення прав людини", - заявив Рааб у британському парламенті.

"Ми координуємо зі Сполученими Штатами і Канадою підготовку відповідних списків в терміновому порядку", - додав він.

Раніше Домінік Рааб заявив, що таємна інавгурація Александра Лукашенка ще сильніше дискредитує його.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіясанкціїБілорусьЛукашенко
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