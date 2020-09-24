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Великобритания готовит санкции за нарушение прав человека в Беларуси

Четверг, 24 сентября 2020, 15:55

Великобритания готовит санкции в рамках "закона Магнитского" против отдельных лиц в Беларуси в координации с Соединенными Штатами и Канадой.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Доминик Рааб после резкой критики недавних выборов в Беларуси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Учитывая мошенническую инаугурацию Лукашенко, я поручил санкционной группе МИД подготовить "санкции Магнитского" для тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека", - заявил Рааб в британском парламенте.

"Мы координируем с Соединенными Штатами и Канадой подготовку соответствующих списков в срочном порядке", - добавил он.

Ранее Доминик Рааб заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко еще сильнее дискредитирует его.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ. Правозащитники сообщают о как минимум 259 задержанных.

Большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.

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Темы: ВеликобританиясанкцииБеларусьЛукашенко
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