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Лише 5% українців хотіли би бути президентом - опитування

Четвер, 24 вересня 2020, 16:00
Лише 5% українців хотіли би бути президентом - опитування

Українці надають перевагу делегувати повноваження іншим, а не займати владні посади.

Джерело: результати ІІ хвилі опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 19-22 вересня

Дослівно: "Значна частина опитаних не проти брати участь у політичному і громадському житті свого регіону (45%), але не в якості депутатів місцевих рад, а через вибори, делегуючи повноваження іншим.

 

Лише 13% опитаних хотіли б бути депутатами місцевої ради, 9% – депутатами парламенту, 7% – головою міста/села, 5% – президентом країни".

Деталі: Методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів) соціологи опитали 5000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Українська правда
Теми: соціологія
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