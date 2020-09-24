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Лишь 5% украинцев хотели бы быть президентом - опрос

Четверг, 24 сентября 2020, 16:00
Лишь 5% украинцев хотели бы быть президентом - опрос

Украинцы предпочитают делегировать полномочия другим, а не занимать руководящие должности.

Источник: результаты 2-й волны опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 19-22 сентября

Дословно: "Значительная часть опрошенных не против участвовать в политической и общественной жизни своего региона (45%), но не в качестве депутатов местных советов, а через выборы, делегируя полномочия другим.

 

Лишь 13% опрошенных хотели бы быть депутатами местного совета, 9% - депутатами парламента, 7% - главой города/села, 5% - президентом страны".

Детали: Методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров) социологи опросили 5000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса .

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Украинская правда

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Темы: социология
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