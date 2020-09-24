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Лукашенка після таємної інавгурації привітав лідер лише однієї країни

Четвер, 24 вересня 2020, 15:59
Фото gazeta.ru

Самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка після таємної церемонії інавгурації привітав лідер тільки однієї країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вітання Лукашенку після церемонії направив президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, про що повідомило в середу ввечері туркменське державне агентство Turkmenistan Today.

Слід зазначити, що на сайті Лукашенка немає інформації про привітання, також про нього не повідомляло білоруське держагентство БЕЛТА.

Як відомо, дату церемонії інавгурації не оголошували і на неї не запрошували послів інших країн в Білорусі. Лукашенко заявив, що "за законами Білорусі ми нікого не повинні із західних держав і взагалі когось попереджати".

"Це внутрішня справа нашої країни. І критика тільки одна: чи то таємниця, чи то таїнство. Знаєте, на інавгурацію були запрошені близько 2 тисяч осіб разом з військовими. І в таємниці це зберегти практично неможливо", - сказав він у четвер.

Нагадаємо, більшість країн ЄС заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

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Теми: БілорусьЛукашенкоТуркменістан


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