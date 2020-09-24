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Лукашенко после тайной инаугурации поздравил лидер только одной страны

Четверг, 24 сентября 2020, 15:59
Фото gazeta.ru

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко после тайной церемонии инаугурации поздравил лидер только одной страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поздравление Лукашенко после церемонии направил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, о чем сообщило в среду вечером туркменское государственное агентство Turkmenistan Today.

Следует отметить, что на сайте Лукашенко нет информации о поздравлении, также о нем не сообщало белорусское госагентство БЕЛТА.

Как известно, дату церемонии инаугурации не объявляли и на нее не приглашали послов других стран в Беларуси. Лукашенко заявил, что "по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать".

"Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: то тайна, то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - сказал он в четверг.

Напомним, большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.

Читайте также: Без права на легитимность: что меняет заявление МИД об инаугурации Лукашенко

Темы: БеларусьЛукашенкоТуркменистан


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