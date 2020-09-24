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Лукашенко после тайной инаугурации поздравил лидер только одной страны

Четверг, 24 сентября 2020, 15:59
Лукашенко после тайной инаугурации поздравил лидер только одной страны
Фото gazeta.ru

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко после тайной церемонии инаугурации поздравил лидер только одной страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поздравление Лукашенко после церемонии направил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, о чем сообщило в среду вечером туркменское государственное агентство Turkmenistan Today.

Следует отметить, что на сайте Лукашенко нет информации о поздравлении, также о нем не сообщало белорусское госагентство БЕЛТА.

Как известно, дату церемонии инаугурации не объявляли и на нее не приглашали послов других стран в Беларуси. Лукашенко заявил, что "по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать".

"Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: то тайна, то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - сказал он в четверг.

Напомним, большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.

Читайте также: Без права на легитимность: что меняет заявление МИД об инаугурации Лукашенко

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Темы: БеларусьЛукашенкоТуркменистан
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